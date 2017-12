Pacquiao confirma que combate contra Bradley será sua última luta

O filipino Manny Pacquiao vai mesmo se aposentar do boxe depois do seu combate contra Timothy Bradley, dia 9 de abril, no MGM Grand em Las Vegas. Nesta quinta-feira, o boxeador concedeu entrevista coletiva em Nova York e confirmou que vai aposentar as lutas após 66 lutas profissionais.

"Esta é minha última luta. Após isso, vou me aposentar, pendurar minhas luvas e focar na outra grande responsabilidade da minha vida, ajudar as pessoas", disse o boxeador, de 37 anos, no Madison Square Garden. Antes de confirmar a luta contra Bradley, ele já havia afirmado que só faria mais um combate antes de se candidatar ao senado das Filipinas. A eleição é em 9 de maio.

A luta diante de Bradley, a terceira entre eles, será o primeiro combate desde que o filipino perdeu por decisão dos árbitros para Floyd Mayweather, na luta mais lucrativa da história do boxe. Nesse combate, Pacquiao voltou a machucar o ombro e foi ineficaz diante da velocidade do norte-americano, que triunfou por decisão unânime. Só na última quarta-feira Pacquiao foi completamente liberado pelos médicos.

Muitos consideram que Pacquiao ganhou a primeira luta contra Bradely em 2012, mas os juízes deram a vitória ao norte-americano. Na revanche, o filipino teve amplo domínio e venceu por decisão dos árbitros.