Pacquiao e Amir Khan revelam que vão se enfrentar em 23 de abril

O filipino Manny Pacquuiao e o britânico Amir Khan anunciaram neste domingo que vão se enfrentar em um combate agendado para 23 de abril, embora nem eles e nem seus promotores tenham apresentado qualquer detalhe sobre o combate, incluindo o local de realização.

Pacquiao, que deixou a aposentadoria para conquistar o título dos meio-médios da Organização Mundial de Boxe em novembro ao vencer o norte-americano Jessie Vargas, indicou em seu perfil na rede social Twitter que lutará contra Khan porque "isto é o que os fãs querem".

Negotiations between team Pacquiao and team Khan have come to terms for the April 23 bout as this is what the fans wanted. #PacquiaoKhan — Manny Pacquiao (@mannypacquiao) 26 de fevereiro de 2017