Pôster do UFC 207 destaca volta de Ronda Rousey

O UFC divulgou o pôster da edição 207 com destaque para Ronda Rousey. Apesar de ser atual campeão do peso-galo, a brasileira Amanda Nunes ficou em segundo plano. "Ela está de volta!", anunciou o Ultimate. A frase é uma referência ao retorno da americana ao octógono após mais de um ano.

A última luta de Ronda aconteceu em 14 de novembro de 2015, quando ela foi surpreendida por Holly Holm. A americana, que tem um cartel de 12 vitórias e apenas uma derrota, agora quer recuperar o cinturão no dia 30 de dezembro, na T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA). Se for derrotada pela brasileira, há uma chance de Ronda se aposentar. Aos 29 anos, ela afirmou recentemente que está cansada da rotina de treinos e que não pretende ficar muito mais tempo no MMA.

Além do combate entre Amanda Nunes e Ronda Rousey, principal evento da edição, o UFC 207 terá Dominick Cruz x Cody Garbrandt (no peso-galo), Fabricio Werdum x Cain Velásquez (peso-pesado) e TJ Dillashaw x John Lineker (peso-galo), entre os destaques.