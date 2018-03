Rafael dos Anjos revela data para disputa de cinturão: 'Até o meio do ano'

Rafael dos Anjos não esconde que o seu maior desejo é encarar o atual campeão meio-médio do UFC, Tyron Woodley, para garantir mais um título da organização ao Brasil. Primeiro colocado no ranking da categoria, o lutador já afirmou que a chance de desafiar o norte-americano está próxima.

"O Dana White falou que o próximo desafiante sou eu. Ele mandou uma mensagem no meu telefone dizendo que essa luta mais sair até o meio do ano, então estou no aguardo", disse em entrevista ao Estado.

Questionado sobre a possibilidade de encarar outro adversário, Rafael não hesita: "O foco é no Woodley, eu tenho certeza que essa luta vai acontecer. Não estou fazendo um treinamento forte, mas quando eu treino eu visualizo o jogo dele e as características dele", afirmou.

Atualmente morando em Los Angeles com a família, Rafael revelou que sua chegada ao Brasil nesta semana está focada no relacionamento com os fãs. "Eu aproveitei esse momento que estou sem luta marcada para vir ao Brasil, fazer entrevistas, ficar perto do povo brasileiro mais um pouco. Também aproveito para melhorar tecnicamente e dar um descanso para o meu corpo", contou.

Focando totalmente no combate contra o Woodley, o lutador também explicou qual é o seu foco nesse momento. "Normalmente quando estamos em um treinamento para a luta não temos tempo de melhorar a técnica, você fica preocupado em entrar em forma, é diferente. Agora estou aperfeiçoando a minha parte técnica."

Confira a entrevista completa: