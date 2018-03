Rochele Nunes perde luta pelo bronze na Alemanha para judoca japonesa de 16 anos

O judô brasileiro fechou o último dia do Grand Prix de Düsseldorf sem medalhas. Neste domingo, quem mais se aproximou do pódio foi a peso pesado (mais de 78kg) Rochele Nunes (26ª colocada no ranking mundial). Ela chegou a lutar pelo bronze, mas perdeu para a jovem japonesa Akira Sone, de apenas 16 anos e número 41 do mundo, que garantiu a sua medalha com um ippon por mobilização.

Na sua campanha em Düsseldorf, Rochele venceu Santa Pakenyte (16ª), da Lituânia, por ippon, e a alemã Jasmin Kuelbs (17ª), por wazari. Na semifinal, caiu para a japonesa Megumi Tachimoto, vice-campeã mundial em 2015 e número 24 do mundo, por wazari. Depois, na luta pelo bronze, voltou a ser batida.

Brasil encerra participação em Dusseldorf com quinto lugar de Rochele Nunes: https://t.co/bVcQXZkesO pic.twitter.com/QAhyn7vc5r — CBJ (@noticiascbj) 26 de fevereiro de 2017

Os outros três brasileiros que competiram neste domingo em Düsseldorf foram eliminados logo na estreia. Foi o caso de Tiago Camilo (90kg), que fez a sua volta aos tatames e perdeu por wazari para o brasileiro naturalizado libanês Nacif Elias.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Leonardo Gonçalves (100kg) levou um ippon do alemão Johannes Frey, enquanto Ruan Isquierdo (mais de 100kg) caiu na sua estreia pela seleção brasileira de judô ao levar três punições e ser desclassificado contra o casaque Yerzhan Shynkeyev.

Com isso, o Brasil foi ao pódio apenas uma vez no evento alemão, com o bronze de Phelipe Pelim (60kg), o número 60 do mundo. No próximo fim de semana, os judocas brasileiros vão participar dos Abertos de Katowice, na Polônia, e de Praga, na República Checa.