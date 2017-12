Ronda publica frase e recebe apoio da rival Cris Cyborg

Ronda Rousey, enfim, se pronunciou. Dez dias depois da derrota para Amanda Nunes em apenas 48 segundos, a americana utilizou o Instagram para publicar uma frase da escritora britânica JK Rowling, autora da consagrada série Harry Potter. "E o fundo do poço se torna a fundação sólida sobre a qual eu reconstruí minha vida", postou a lutadora, que ainda não confirmou se irá se aposentar do MMA.

Uma foto publicada por rondarousey (@rondarousey) em Jan 9, 2017 às 1:37 PST

Foram mais de 300 mil curtidas e 15 mil mensagens até esta terça-feira. Entre os comentários, Ronda Rousey recebeu o apoio até de Cris Cyborg. Desafeta da americana de longa data, a brasileira fez diversos elogios à rival. "Fiquei triste ao ver a derrota da estrela do esporte, mas você tem tanta coisa à sua frente e é abençoada pela segurança financeira que possui para alcançar todas as suas paixões. Você abriu as portas para mais promoções e se transformou em um ícone do esporte. Aproveite o próximo capítulo de sua vida e saiba que você terá oportunidades incríveis para continuar mudando o mundo", escreveu Cris Cyborg.

Ronda voltou ao octógono depois de quase um ano da primeira derrota na carreira para Holly Holm e durou apenas 48 segundos contra Amanda Nunes. O revés de maneira contundente gerou diversos especulações sobre o fim da linha para a americana. A frase postada pela lutadora pode ser um sinal de que Ronda está próxima de anunciar o próximo passo na vida, seja ainda no MMA ou longe dele.