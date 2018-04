UFC 190 será no Rio e deve ter luta entre brasileira e Ronda

A volta do UFC ao Rio de Janeiro já tem data marcada. Conforme prometido, a capital carioca receberá um evento pay-per-view em 2015 que acontecerá no dia 1º de agosto. Segundo informações da revista Tatame, a organização planeja um card de peso para a ocasião, que deve contar com uma brasileira disputando cinturão com a estadunidense Ronda Rousey.

O UFC 190 acontecerá novamente na HSBC Arena, na Barra da Tijuca. A ideia do presidente da liga, Dana White, é a de colocar o cinturão das pesos-galo em jogo. Bethe Correia deve ser a adversária de Ronda Rousey na disputa pelo título. Apesar de não haver confirmação oficial, esta luta deve ser o evento principal da noite e as duas atletas já mostraram interesse no combate.

No ano passado, a lutadora norte-americana manifestou publicamente sua vontade de vir ao Brasil para encarar a 'Pitbull': "Eu quero lutar contra a Bethe. Eu adoraria enfrentá-la no Brasil, na verdade. Acho que seria um evento incrível e quero fazer parte dele", disse a atual campeã. A brasileira, por sua vez, se lembra de desafiar Ronda ao final de cada vitória.

Ambas as lutadoras estão invictas. Enquanto Ronda venceu suas 11 lutas até agora - sendo 10 delas no primeiro round -, Bethe tem nove triunfos em nove combates, apimentando a rivalidade entre as duas. Em sua última defesa de título, Rousey finalizou Cat Zingano em apenas 14 segundos.

Ainda segundo a revista, outra opção para o main card do evento seria um combate entre os compatriotas Maurício Shogun e Rogério Minotouro, que tiveram a data oferecida e já teriam aceitado verbalmente a luta. A confirmação oficial do UFC 190 no Rio deve acontecer nas próximas semanas.