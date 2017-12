UFC confirma luta entre Ronaldo Jacaré e Vitor Belfort no Brasil

Ronaldo Jacaré e Vitor Belfort vão se enfrentar em solo brasileiro no dia 14 de maio, em cidade ainda indefinida. O confronto foi confirmado pelo presidente do UFC Brasil, Giovani Decker, no fim desta terça-feira, em entrevista ao programa Revista Combate, do Canal Combate.

O vencedor deste confronto poderá enfrentar Luke Rockhold pelo cinturão dos médios. Jacaré perdeu sua última luta para Yoel Romero, mas o resultado pode ser revisto após o cubano ser pego no doping.

'Se ele for pego só fora do período de competição, o resultado se mantém. Então, essa é a grande questão para o Jacaré. Mas a tendência é que o Romero seja suspenso', explicou Decker.

Já o Fenômeno ganhou Dan Henderson em sua última luta, em novembro de 2015. Depois disso, ele se envolveu em uma confusão com Michael Bisping. O inglês acusou o brasileiro de se recusar a enfrentá-lo. O fato também foi comentado por Decker.

'Ele (Belfort) sentiu que, se ele não começar a pegar luta, vai ficar para trás na fila pelo cinturão. Então acho que faz sentido essa luta para o Vitor'.

O Brasil não recebe uma luta do UFC desde novembro do ano passado, exatamente no embate entre Belfort e Henderson, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.