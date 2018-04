UFC confirma que Anderson Silva enfrentará Kevin Gastellum na China

O UFC confirmou o próximo adversário de Anderson Silva. Trata-se de Kevin Gastellum, vencedor da edição americana do programa The Ultimate Fighter e que havia sido considerado vencedor de luta com Vitor Belfort em março, antes do resultado ser anulado. A luta será a principal do UFC Xangai, que ocorrerá em 25 de novembro.

Em sua última luta, o Spider derrotou Derek Brunson em Nova York pela contagem de pontos. O brasileiro deveria enfrentar Gastellum em junho, no UFC Rio, porém, o adversário foi pego no antidoping por uso de maconha e suspenso até julho. Após retornar da punição, o americano foi derrotado pelo compatriota Chris Weidman.

Gastellum tem 17 lutas em seu cartel, com 13 vitórias, três derrotas e um resultado não determinado (justamente a luta contra Belfort, em que foi declarado foi vencedor, mas posteriormente o resultado foi desconsiderado por ter sido flagrado no exame antidoping).

Segundo o site combate.com, o local do confronto foi pedido de Silva, que participa da gravação de um filme na China. Gastellum foi o adversário escolhido. Até o momento, é a única luta confirmada para o evento. Será o primeiro do UFC na China continental. Anteriormente, foram realizados três eventos em Macau.