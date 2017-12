UFC confirma luta entre Rafael dos Anjos e Conor McGregor

Depois de muita especulação, o Ultimate confirmou a luta entre o Rafael dos Anjos e Conor McGregor para o UFC 197, dia 5 de março. O brasileiro terá a chance de defender pela segunda vez o cinturão dos leves, desta vez contra o campeão dos penas, que subirá de categoria.

Grande nome do UFC na atualidade, e invicto há sete lutas no categoria, McGregor unificou o cinturão dos pesos pena no dia 12 de dezembro de 2015, após nocautear o brasileiro José Aldo em apenas 13 segundos.

O anúncio para a luta era esperado, mas quase acabou não acontecendo depois do irlandês pedir uma bolsa maior para entrar no octógono, segundo informações do portal Combate.

Outro problema para a confirmar a luta, era definir se McGregor teria que abrir mão de seu cinturão para encarar Rafael dos Anjos. Mas essa hipótese foi descartada e, se ganhar do brasileiro, Notorious (notório em português) será o primeiro lutador do UFC campeão em duas categorias diferentes.

Na co-luta do evento principal do UFC 197, Holly Holm defenderá pela primeira vez o cinturão do peso-galo contra Miesha Tate. Holm chocou os fãs do UFC ao derrotar Ronda Rousey na Austrália, no UFC 193.