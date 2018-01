Vitor Belfort deve enfrentar Bisping em sua despedida do UFC

Vitor Belfort entraria pela última vez no octógono neste domingo no UFC Fight Night St. Louis, mas a luta foi cancelada, após Uriah Hall, adversário do brasileiro, não se apresentar para a pesagem oficial. Segundo informações do site especializado BJ Penn, a organização já tem um nome para substituir Hall, o lutador inglês Michael Bisping.

+'Só voltaria a lutar por dinheiro, muito dinheiro. Coloca milhões nisso', diz Belfort

O combate, que deve acontecer no dia 17 de março, em Londres, será a revanche entre os dois lutadores. Na primeira vez, Belfort levou a melhor e venceu o inglês por nocaute técnico a 1m27s do segundo round, na luta principal do UFC São Paulo, em 2013.

O provável novo adversário de Belfort vem de duas derrotas consecutivas pelo UFC. Bipsing perdeu o cinturão dos médios ao ser finalizado por Georges St-Pierre, em novembro do ano passado. E no mesmo mês foi nocauteado por Kelvin Gastelum ao aceitar o embate com poucos dias de antecedência, substituindo Anderson Silva, flagrado no exame antidoping. Belfort, por outro lado, venceu sua última luta contra Nate Marquardt, no UFC Rio 8, realizado em junho de 2017.

Após o cancelamento da luta deste domingo, o brasileiro desabafou nas redes sociais e lembrou os sacrifícios durante a preparação para o combate, mas não falou sobre seu futuro. O lutador revelou que, neste momento, só quer estar lado de sua família.