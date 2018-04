Wanderson e Michel de Souza perdem e Brasil deixa Mundial de Boxe sem medalha

O Brasil encerrou sua trajetória no Mundial de Boxe nesta segunda-feira, sem nenhuma medalha. No último dia de disputas preliminares em Hamburgo, na Alemanha, Wanderson Oliveira (-60kg) e Michel de Souza (-81kg) foram derrotados e deixaram precocemente a briga por um lugar no pódio.

Como não classificou nenhum boxeador entre os oito melhores de qualquer categoria, a participação brasileira chegou ao fim nesta segunda-feira. Afinal, até sábado serão disputadas as quartas, as semifinais e as finais da competição.

Wanderson até venceu sua primeira luta no Mundial, ao bater o queniano Nicholas Okongo Okoth por unanimidade no sábado, mas nesta segunda-feira, o brasileiro caiu diante do segundo cabeça de chave da categoria, o francês Sofiane Oumiha, também por unanimidade. Os cinco árbitros deram vitória para Oumiha, sendo quatro por 30 a 27 e um por 29 a 28.

A maior decepção, no entanto, ficou por conta de Michel de Souza. O brasileiro entrou no Mundial como quinto cabeça de chave de sua categoria e, por isso, folgou na primeira fase. Nesta segunda, porém, caiu logo na estreia diante de Shabbos Negmatulloev, do Tajiquistão. Um dos árbitros deu vitória do brasileiro por 29 a 28, mas os outros quatro consideraram que Negmatulloev foi o vencedor, pelo mesmo placar.

Com isso, nenhum dos cinco boxeadores do Brasil em Hamburgo conseguiu passar às quartas de final. Antes de Wanderson e Michel, Joedison de Jesus (-64kg), Jhonatan Soares (-69kg) e Juan Nogueira (-91kg) foram eliminados precocemente nos últimos três dias.