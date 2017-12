Teliana passa pelo qualifying e avança à chave principal do Torneio de Hobart

Depois de um péssimo ano em 2016, a brasileira Teliana Pereira começou bem a temporada 2017 no circuito da WTA. Neste domingo, a tenista número 204 do mundo garantiu vaga na chave principal do Torneio de Hobart, na Austrália, ao passar pelo qualifying.

A terceira e última vitória na luta por uma vaga na competição aconteceu diante luxemburguesa Mandy Minella, sétima favorita do qualifying e número 104 do mundo. Apesar do favoritismo da adversária, Teliana venceu por 2 sets a 0, com direito a "pneu": 7/5 e 6/0. A brasileira, no entanto, já estava garantida na chave principal por conta da desistência de diversas tenistas.

"Quando entrei em quadra, não sabia se estava 100% garantida. A supervisora me avisou que teria um sorteio para definir as lucky losers, mas não quis pensar nisso. Queria entrar e jogar. A minha busca era por ritmo de jogos e vitórias. Não comecei muito bem, mas depois fiquei firme e lutei", declarou.

Com o triunfo, Teliana terá pela frente na estreia da competição a norte-americana Sachia Vickery, 136.ª do ranking, que se beneficiou justamente de uma das vagas para as lucky losers. "Ela é uma menina nova, promissora e agressiva. Mas vou tentar fazer o meu jogo e lutar por todos os pontos como venho fazendo", analisou a brasileira.

Agora, Teliana luta por sua primeira vitória na chave principal de um torneio da WTA desde a disputa de Roland Garros em maio do ano passado. "Essa sequência de jogos está me ajudando muito. Quero focar apenas no próximo jogo", comentou.