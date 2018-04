A luta sem fim de Rafael Nadal

SO PAULO - Responda sem pensar: qual é o mais duro adversário de Rafael Nadal? Roger Federer, Novak Djokovic e Andy Murray são boas respostas, mas não a correta. Nenhum desses talentosíssimos tenistas incomoda tanto o fenomenal espanhol quanto seus joelhos. Esses, sim, tiram o sono de Nadal. Não é para menos. Eles o afastaram do circuito mundial por sete meses, causaram algumas derrotas incômodas e fazem com que qualquer partida, por mais fácil que pareça, seja motivo de ansiedade e apreensão.

Nadal sofre há muitos anos de tendinite crônica nos dois joelhos e a coisa ficou ainda pior em 2010, quando ele descobriu ter uma doença chamada síndrome de Hoffa. Trata-se de uma inflamação na gordura patelar, localizada atrás do tendão da patela. O problema causa bastante dor e o tratamento não é nada simples – talvez por isso, o espanhol preferiu simplesmente ir adiante, como se fingisse que a lesão não o incomodava. Até que chegou um momento em que não era mais possível fingir. Foi no meio do ano passado.

Logo após ser eliminado precocemente de Wimbledon, Nadal decidiu que era chegada a hora de parar pelo tempo que fosse necessário para se curar. E foi necessário muito tempo, os tais sete meses. Nesse período, o astro espanhol foi submetido a um tratamento que consiste em injetar plaquetas do próprio atleta no local da lesão – as plaquetas se unem e liberam fatores de crescimento, que resolvem o problema.

O tratamento tem poucas contraindicações, mas é necessário se armar com uma dose monumental de paciência. Afinal, é preciso muito tempo para que os resultados apareçam. Foi por isso que Nadal só voltou a jogar em fevereiro, tendo perdido nessa jornada os Jogos Olímpicos de Londres, o Aberto dos Estados Unidos e o Aberto da Austrália.

Neste ponto da história, é natural que surja uma pergunta: uma cirurgia não seria melhor saída para Nadal? A resposta é não, segundo o médico ortopedista Rogério Teixeira da Silva. E ele sabe do que está falando. Além de coordenador do Departamento Médico da Federação Paulista de Tênis, ele é integrante da STMS (Sociedade para a Medicina do Tênis e a Ciência, na sigla em inglês), em que tem como colega o espanhol Angel Cotorro, médico responsável pelo tratamento de Nadal. O doutor Silva explica por que a cirurgia seria um péssimo negócio:

"Com a cirurgia, levaria muito tempo para ocorrer a recuperação da função muscular do quadríceps (músculo anterior da coxa). E, para um tenista, é muito importante ter a musculatura que cerca o joelho sempre forte, mantendo a sensação de equilíbrio articular", disse o médico. "Quando se trata de problema de tendão, é preciso evitar ao máximo a cirurgia", resumiu.

O tratamento com as plaquetas, considerado muito bem-sucedido, deu a Nadal a sensação de ter vencido uma batalha, mas ele sabe que a guerra está muito longe de ser ganha. Aliás, ganhar a guerra, nesse caso, é uma missão impossível. O heptacampeão de Roland Garros praticamente se livrou da síndrome de Hoffa, mas da tendinite ele não se livra. Sendo assim, a dor nos joelhos é uma companheira inseparável de Nadal e ele tem de saber lidar com ela. Torná-la suportável é possível, mas eliminá-la não é.

"Não estou tranquilo com meus joelhos. É o que me preocupa", confessou o espanhol nesta semana, durante a disputa do Masters 1000 de Madri.

VOLTA POR CIMA

Desde que voltou a jogar, Nadal tem sido um assombro. Contando o torneio da capital espanhola, foram sete finais em sete competições. Mesmo se queixando das dores, ele continua dando um jeito de ser extremamente competitivo, o tipo de jogador que ninguém deseja enfrentar. Mas Nadal sabe que, para continuar assim, será necessário usar a cabeça.

Logo que conquistou o badalado Masters 1000 de Indian Wells, em março, Nadal anunciou a desistência do torneio seguinte, o Masters 1000 de Miami. O espanhol havia disputado várias competições em sequência (entre eles o Brasil Open, em São Paulo) e sabia que era necessário parar por um tempo. E será sempre assim: joga um pouquinho, descansa um pouquinho.

Usar a cabeça, nesse caso, significa ter muito cuidado ao elaborar seu calendário. Se quiser ignorar o problema nos joelhos e tentar participar do mesmo número de torneios de que participa um jogador "saudável", ele vai se dar muito mal. Isso, evidentemente, não seria nada inteligente. "Ele precisa pensar semana a semana, avaliar os joelhos depois de cada torneio", comentou o doutor Silva. "E a tendência é que o problema fique pior com o tempo, então ele provavelmente vai jogar ainda menos torneios quando estiver perto dos 30 anos (Nadal completará 27 no mês que vem)."

Além de controlar muito bem o calendário, Nadal precisa se cercar de todos os cuidados necessários para alguém com um problema tão sério. E isso, é claro, fica a cargo da enorme equipe que o acompanha em todos os cantos. Eles estiveram em São Paulo em fevereiro e deixaram os profissionais que circularam pelos bastidores do Brasil Open impressionados com a aura de mistério em que envolveram os joelhos do tenista.

"Muitas vezes, a equipe dele pedia que nós saíssemos da sala para que ele fosse tratado sozinho", contou Ricardo Takahashi, fisioterapeuta do Brasil Open, que ficou um tanto contrariado com essa preocupação toda com a privacidade do astro. "Tudo bem que eles não conheciam os profissionais que estavam lá, mas não precisava ser daquele jeito. Mas é um cara que envolve milhões, tem uma imagem muito valiosa, qualquer coisinha pode atrapalhar."

O comportamento de Nadal e sua trupe deixa claro que o espanhol detesta que se fale sobre o seu problema nos joelhos. Em suas entrevistas, ele sempre fica incomodado quando ouve alguma pergunta sobre as lesões, que poderiam ser menos graves se ele tivesse se cuidado mais no início da carreira, de acordo com Takahashi. "Ele é profissional há quase dez anos e só começou a trabalhar com um fisioterapeuta exclusivo há seis", comentou. "Se tivesse começado antes, talvez a situação fosse melhor. Em me lembro que no Brasil Open de 2005 (segundo título da carreira de Nadal) sua equipe era muito amadora para o nível dele."

Não é preciso ser médico ou fisioterapeuta para perceber que a carreira de Nadal não será muito longa. Se Roger Federer, seu maior rival, vive dizendo que quer jogar até os 35 anos, ou mais, o espanhol dificilmente chegará tão longe. "Sempre achei que, pelo seu estilo de jogo, muito mais físico do que técnico, ele não poderia jogar por muito tempo", disse o ex-tenista Jaime Oncins. "Com o agravamento de suas lesões, acho muito duro ele ter longevidade no circuito."

Aos (muitos) fãs de Nadal, então, o recado é claro: aproveitem o show enquanto é tempo.

AS LESÕES DO ESPANHOL

Tendinite - Inflamação dos tendões dos joelhos. É um problema crônico, portanto não tem cura. Para aliviar as consequências da lesão, é preciso fazer muita fisioterapia e tomar bastante cuidado com os treinos e o calendário de torneios. Treinar demais ou participar de uma quantidade grande de competições agrava o problema.

Síndrome de Hoffa - É a inflamação da gordura patelar, localizada atrás do tendão da patela. A lesão provoca muita dor e, por causa de sua localização, é de difícil tratamento. Para reduzir o problema, Nadal se submeteu a um tratamento que consiste na aplicação de plaquetas no local da lesão. As plaquetas geram fatores de crescimento, que curam a inflamação.

NÚMEROS

Rafael Nadal ficou 7 meses sem jogar por causa do tratamento que fez no joelho.

Depois de sua volta ao circuito em fevereiro, o espanhol disputou 7 torneios e chegou na final em todos. Ele foi campeão em quatro oportunidades (ATP 250 , ATP 500 de Acapulco, Masters 1.000 de Indian Wells e ATP 500 de Barcelona) e pode garantir o quinto título neste domingo na decisão do Masters 1.000 de Madri, onde enfrenta o suíço Stanislas Wawrinka.