A primeira surpresa: Agassi é eliminado Não demorou muito para acontecer a primeira grande surpresa em Roland Garros, o segundo torneio do Grand Slam na temporada, que começou nesta segunda-feira, em Paris. O norte-americano Andre Agassi, sempre favorito ao título, foi eliminado pelo francês Jerome Haehnel, tenista saído do qualifying e que ocupa apenas a 271ª posição no ranking mundial. Foi a primeira vez que Haehnel, de 23 anos, disputou uma partida de Grand Slam. E ainda teve pela frente, na quadra central de Roland Garros, o cabeça-de-chave número 6 do torneio. Mas não se intimidou e, em 2 horas e 2 minutos de jogo, fez 6/4, 7/6 (7/4) e 6/3 em Agassi. Campeão de Roland Garros em 99, Agassi não está em boa fase. Sem jogar desde o dia 30 de março, por contusão, ele voltou às quadras na semana passada. Mas também caiu na primeira rodada, do torneio de St. Poelten, na Áustria. E agora, decepciona em Paris. Em outros jogos do dia, pela chave masculina de Roland Garros, o espanhol Carlos Moyá derrotou o holandês John van Lottum por 6/3, 6/4, 3/6 e 6/2, o tailandês Paradorn Srichaphan ganhou do checo Tomas Berdych por 6/3, 6/4, 3/6 e 6/1, o argentino Juan Ignacio Chela venceu o israelense Harel Levy por 6/3, 6/1 e 6/4 e o espanhol Fernando Verdasco eliminou o inglês Greg Rusedski por 7/6 (9/7), 6/0 e 6/0.