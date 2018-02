A revelação Bellucci fará estágio na Espanha

Em sua 4ª edição, a Copa Petrobrás, com torneios espalhados pela América do Sul - Argentina, Uruguai, Paraguai, Colômbia e Brasil - manteve a tradição de revelar talentos. Nos três primeiros anos da competição, os argentinos foram os que mais aproveitaram. Desta vez, a revelação é um brasileiro de tênis moderno e grande futuro, Thomaz Bellucci, de 19 anos, que na atual temporada subiu quase 400 posições no ranking. Começou 2007 perto de 600 e já é o 201º. Esta semana, está na disputa da Copa dos Campeões, em Aracaju, com oito jogadores que se destacaram no circuito Petrobrás. Numa época em que o País não nenhum jogador entre os cem primeiros do mundo, Bellucci aparece com força. Canhoto, ainda pode melhorar o saque, que já é bom, usa as duas mãos no backhand e tem estilo comparável ao de Novak Djokovic. A bola cruzada de esquerda de Bellucci não deve nada a jogadores que estão entre os 50 primeiros do ranking. Para aperfeiçoar o talento, Bellucci deve deixar a família este fim de ano e fazer um estágio (pré-temporada) na Espanha, na academia do ex-campeão de Roland Garros, Juan Carlos Ferrero. Contratado pela Koch Tavares, agência que cuidou da carreira de Gustavo Kuerten, Bellucci passou a ser treinado por Leo Azevedo, profissional que ganhou experiência justamente na Espanha, com Ferrero. Bellucci começará 2008 no Aberto de São Paulo, no Parque Villa-Lobos, na primeira semana de janeiro, e deve receber convite para o Brasil Open, na Costa do Sauípe, em fevereiro.