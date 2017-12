Abalada, Teliana lamenta: 'Não comecei o ano como eu gostaria'

Teliana Pereira não escondeu o abatimento após ser arrasada na estreia do Aberto da Austrália, nesta segunda-feira, em Melbourne. A tenista brasileira foi derrotada pela romena Monica Niculescu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, e deu adeus à chave principal do primeiro Grand Slam da temporada.

"Não comecei o ano como eu gostaria. Não saiu como o planejado", afirmou Teliana, por meio de declarações distribuídas por sua assessoria. "Estava me cobrando muito. Preciso voltar a jogar mais tranquila", completou a pernambucana, reconhecendo que não soube controlar da maneira ideal o nervosismo provocado pela estreia.

Tenista número 1 do Brasil, Teliana ressaltou que já começará a focar o seu próximo maior desafio nesta temporada, que é a disputa do maior torneio de tênis realizado no País, entre 15 a 21 de fevereiro. "Vou descansar a cabeça, voltar a treinar, me dedicar ainda mais na quadra rápida e agora me preparar para o meu próximo grande objetivo, que é o Rio Open, no saibro", destacou.