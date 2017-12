Abatido, Guga culpa cirurgia pela má fase Muito abatido pela derrota na estréia do US Open para o russo Dmitry Tursonov, por 5/7, 6/2, 6/2, 4/6 e 7/6 (7/1), Gustavo Kuerten culpou a cirurgia - realizada há mais de um ano - pela sua má fase. Pela primeira vez admitiu que nunca mais conseguiu manter o mesmo nível de jogo por um longo período, alternando bons e maus momentos numa partida, especialmente as mais longas, como as de melhor-de-cinco sets do Grand Slam. "Não sinto dor o tempo todo, pois a dor faz parte do nosso esporte, mas é mais em função de uma força específica, de uma energia que não encontro", disse Guga. "Para mim, um Grand Slam é um momento especial e é difícil aceitar uma derrota na estréia. Mas está difícil manter um nível alto, por todo o jogo, com uma intensidade alta, como jogava antes da cirurgia."