Abatido, Guga lamenta derrota A derrota para Lleyton Hewitt em Florianópolis vai ficar marcada como uma das piores da carreira de Gustavo Kuerten. O próprio tenista confessou que resultados como este em Copa Davis o deixam bastante abatido, principalmente agora, em que jogou em casa, ao lado de sua torcida e diante de uma equipe tradicional, como a Austrália. "Não sei se esta foi a pior, mas é, sem dúvida, uma das mais difíceis da minha carreira", confessou. "Vou demorar alguns dias ainda antes de recobrar o ânimo. Resultados como este machucam bastante." Guga já entrou na quadra um pouco desanimado. Vinha cabisbaixo desde a derrota nas duplas, em que ao lado de Jaime Oncins, desperdiçou uma série de chances de vitória, ao perder três tiebreakers. Talvez por isso, não tenha conseguido jogar dentro de seu nível normal e abriu as portas para o adversário impor-se na partida. "Joguei limitado", disse. "Não aproveitei as chances de quebrar o serviço de Hewitt e me compliquei cada vez mais na partida. Não achei a maneira de superá-lo." Esta eliminação do Brasil foi realmente um choque para Guga. Especialmente ele teve forte influência para levar o confronto com a Austrália para sua cidade. Vem em um momento da carreira e mantinha uma série de 26 partidas sem derrota em quadras de saibro. Mas, não resta dúvidas, de que se abateu bastante com o resultado das duplas e não conseguiu se recuperar. "Joguei tudo nas duplas, e queria jogar para ter mais oportunidade de vencer. Só que perder três tiebreakers foi uma grande frustração e tive de entrar para o jogo contra o Hewitt muito pressionado." Agora, Guga terá uma semana para recuperar-se. Afinal, terá pela frente um Masters Series, o de Montecarlo, onde o tenista brasileiro entra como um dos favoritos, por ser uma competição em quadras de saibro. Logo depois joga também em Barcelona, e então segue para outros dois Masters Series, em Roma e Hamburgo, antes de defender o título em Roland Garros, torneio que começa na última semana de maio.