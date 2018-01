Aberto da Austrália: 3 vitórias do Brasil O Brasil teve três vitórias e duas derrotas, no qualifying do Aberto da Austrália. Franco Ferreiro ganhou de Giorgio Galimberti por 7/6 (7/3) e 6/3, Marcos Daniel de Stanislas Wawrinka por 6/4 e 6/4, e Ricardo Mello de Domeric Marafiote por 6/2 e 6/4. André Sá caiu diante de Jeff Morrison por 6/2 e 6/4, enquanto Nanda Alves perdeu para Anna-Lenna Groenfeld por 6/7 (7/2), 6/4 e 6/3. Guga foi confirmado como cabeça-de-chave número 19. No masculino, os organizadores respeitaram, sem exceção, o ranking da ATP, com Andy Roddick como cabeça 1, seguido de Roger Federer e Juan Carlos Ferrero. No feminino, a número 1 é Justine Henin, depois vem Kim Cljisters e Venus Williams, número 11, ganhou de presente a condição de cabeça três.