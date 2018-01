Aberto da Austrália começa "quente" O calor sempre foi uma marca registrada do Aberto da Austrália, com temperaturas rondando os 40 graus centígrados. E nesta edição centenária da competição, o primeiro dia de jogos já começa "quente", com favoritos e campeões em ação. Só para se ter uma idéia das emoções que estão reservadas para a quadra central - a Rod Laver Arena - jogam neste cenário Roger Federer, Andre Agassi, Marat Safin, Serena Williams e Amelie Mauresmo. Os jogos terão transmissão ao vivo pela ESPN Internacional, na madrugada brasileira, e VT na ESPN Brasil no dia seguinte. A honra de abrir o 100.º Aberto da Austrália caberá a norte-americana Serena Williams, que vai enfrentar Camille Pin, às 11 horas de segunda-feira, em Melbourne, 22 horas deste domingo em Brasília. Normalmente essa missão seria da campeã do ano anterior, mas acontece que as duas finalistas de 2004, as belgas Justine Henin-Hardenne e Kim Clijsters, contundidas, estão fora do torneio. Em busca de seu 5.º título de Grand Slam, Roger Federer joga logo a seguir a partida de Serena, diante do manhoso francês Fabrice Santoro. O tenista suíço já advertiu que para enfrentar um adversário com as características do francês, ambidestro e com toques maliciosos, é preciso estar muito confiante. E o número 1 do mundo mostrou estar esbanjando tênis para mais uma conquista. Neste sábado, derrotou o número 2 do ranking, Andy Roddick por 6/4 e 7/5, ganhando o torneio de aquecimento de Kooyong Park. "Sinto que estou pronto", definiu o conhecido Federer Express. Enquanto isso, o dono de quatro títulos do Aberto da Austrália, Andre Agassi, joga contra Dieter Kindlmann, mas seu maior adversário deverá ser o seu próprio corpo. Há tempos vem sofrendo com dores no quadril direito - mesma lesão de Gustavo Kuerten - e nesta semana teve de desistir da exibição em Kooyong Park por causa desse problema. E se existe alguém capaz de vencer Federer, a maioria das apostas vai para o temperamental russo Marat Safin, que estréia diante de Novak Djokovic. Em outros jogos de destaque do masculino, Carlos Moya enfrenta Guillermo Garcia Lopez e o ascendente Joachim Johannsson pega o holandês Sjeng Schalken. No feminino, uma das mais talentosas do circuito, a francesa Amelie Mauresmo joga com a australiana Samantha Stosur, na quadra central, enquanto a campeã de Wimbledon, Maria Sharapova, vai para a Vodofone Arena para desafiar Sesil Karatntchova, tenista saída do qualifying. Os brasileiros Flávio Saretta - que joga com o australiano Nathan Healey - e Ricardo Mello - pega Albert Martin - só devem estrear na terça-feira. No preparatório de Sydney, o herói local, Lleyton Hewitt ganhou pela quarta vez o título do torneio ao vencer Ivo Minor por 7/5 e 6/0. Hewitt levou o troféu desta competição nos quatro anos em que participou: 2000, 01, 04 e agora em 2005. Sua única derrota nesta quadra veio na Olimpíada de 2000, para Max Mirnyi. Em Auckland, numa partida de longas trocas de bolas e muito vento, Fernando Gonzalez ganhou do belga Olivier Rochus por 6/4 e 6/2.