Aberto da Austrália de Tênis terá medidas anticorrupção

Os organizadores do Aberto da Austrália decidiram adotar medidas anticorrupção para impedir apostas ilegais e resultados arranjados, anunciou a Federação de Tênis Australiana. Entre as medidas, que já estarão em vigor na próxima edição do torneio, de 14 a 27 de janeiro, estão a criação de uma linha telefônica especial para receber denúncias sobre possíveis casos de corrupção, a proibição de utilizar laptops e celulares na quadra e o reforço das condições de segurança para limitar o acesso aos jogadores. A adoção do plano anticorrupção ocorre em um momento em que se registraram casos de apostas suspeitas em várias partidas e tenistas revelaram ter sido procurados com ofertas para entregarem jogos. O russo Nikolay Davydenko, por exemplo, enfrenta investigação por conta de um padrão irregular de apostas em um jogo que disputou em agosto. A punição para os culpados, jogadores ou treinadores, inclui multa, banimento definitivo do torneio e até prisão - no Estado de Victoria, a corrupção é punida com 15 anos de cadeia. "Não acreditamos que nosso esporte enfrente um problema de corrupção, mas reconhecemos que a ameaça à integridade do tênis é real", disse Steve Wood, diretor-executivo da Federação Australiana. "As apostas são uma realidade em todos os esportes, mas queremos ter algum tipo de vigilância sobre as apostas ilegais." A realização do Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam do ano, vai marcar a entrada em operação de uma unidade anticorrupção, dirigida por ex-policiais. Segundo Wood, as medidas de proteção foram adotadas para o torneio australiano, em caráter provisório. Enquanto isso, o tênis aguarda o resultado de um estudo, de âmbito mundial, que analisa as ameaças ao esporte. "Espero que isso leve à criação de uma unidade anticorrupção global e a uma política coordenada de combate aos jogos combinados."