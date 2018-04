Aberto da Austrália: favoritas vencem Martina Hingis, Venus Williams e Monica Seles estão classificadas para as quartas-de-final do Aberto da Austrália. As três favoritas a conquistar o primeiro Grand Slam do ano venceram na rodada desta madrugada de domingo em Melbourne. Hingis, cabeça-de-chave número 3 do torneio, passou facilmente pela sul-africana Amanda Coetzer, 6-1 e 6-0. Da mesma forma, a norte-americana Venus Williams (nº 2) despachou a búlgara Magdalena Maldeva, 6-0 e 6-3. A outra norte-americana Monica Seles (nº 8) teve menos trabalho para obter a classificação. Quando estava vencendo o primeiro set por 4 a 2, viu sua adversária, Medina Garrigues, se retirar da disputa por causa de contusão. No outro jogo das oitavas-de-final deste domingo, a italiana Adriana Serra Zanetti derrotou a eslovaca Martina Sucha por 6-1 e 7-5. Mais quatro partidas serão disputadas nesta madrugada de segunda-feira para se definir as últimas classificadas para as quartas-de-final. Os jogos são os seguintes: Elena Dementieva (RUS) x Justine Hénin (BEL), Jennifer Capriatti (EUA) x Rita Grande (ITA), Marlene Weingartner (ALE) x Amélie Mauresmo (FRA) e Kim Cljisters (BEL) x Janette Husarova (ESL).