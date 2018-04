Aberto da Austrália: Henman está fora O britânico Tim Henman está fora do Aberto da Austrália. O cabeça-de-chave número 6 do torneio foi derrotado, nesta madrugada de domingo, pelo sueco Jonas Bjorkman por 3 sets a 0 (6-2, 7-6 (8-6) e 6-4). O jogo foi válido pelas oitavas-de-final. Outro sueco, Thomas Johansson, também está classificado para as quartas-de-final. Ele venceu o romeno Adrian Voinea por 3 a 1, parciais de 6-7 (6-8), 6-2, 6-0 e 6-4. Mais dois jogos foram disputados na chave de simples masculino: Stefan Koubek (AUT) despachou o chileno Fernando Gonzalez (7-5, 6-1, 6-7 (3-7) e 6-2), enquanto o checo Jiri Novak superou o eslovaco Dominik Hrbaty (6-4, 6-2, 5-7 e 6-2). Outros quatro jogos vão definir os últimos classificados às quartas-de-final do primeiro Grand Slam do ano. Os duelos são os seguintes: Marat Safin (RUS) x Pete Sampras (EUA), Roger Federer (SUI) x Tommy Haas (ALE), Marcelo Ríos (CHI) x Nicolas Lapentti (EQU) e Albert Costa (ESP) x Wayne Ferreira.