Aberto da Austrália promete ser o 'maior de todos os tempos'

O primeiro Grand Slam da temporada de 2008, o Aberto da Austrália - de 14 a 27 de janeiro - será o maior dos 103 anos da história da competição. Afinal, entre os homens estão inscritos todos os cem primeiros do ranking, enquanto entre as mulheres jogarão 99 das cem primeiras. A única desistência veio da russa Vera Dushevina, número 44 do mundo. Roger Federer busca o quarto título consecutivo e no feminino a atual campeã é Serena Williams, que se lesionou no último torneio deste ano, mas acredita estar recuperada a tempo para defender seu título. Já Federer busca, na próxima temporada, conquistar os quatro Grand Slams do ano (Austrália, Roland Garros, Wimbledon e Estados Unidos). A novidade para 2008 será a nova política de calor, em que partidas mesmo em andamento poderão ser interrompidas em razão de altas temperaturas. Ano passado, Maria Sharapova sofreu com calor de mais de 40 graus - temperatura que parou a rodada, impedindo o início de outras partidas - mas a russa teve de ficar em quadra por quase três horas, no que definiu como ‘condições desumanas de jogo’.