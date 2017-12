Aberto da Austrália terá Murray, Federer, Bellucci e Monteiro em quadra no 1º dia

A programação do primeiro dia de disputas do Aberto da Austrália, Grand Slam que começa no final da noite deste domingo (às 22h pelo horário de Brasília e já segunda-feira em Melbourne), foi divulgada neste sábado e confirmou uma série de boas atrações para os torcedores.

Entre os homens, o britânico Andy Murray, líder do ranking mundial, fará nada menos do que o primeiro jogo da chave masculina na quadra principal da competição, a Rod Laver Arena, onde o final da programação noturna será fechada pelo suíço Roger Federer, quatro vezes campeão do Grand Slam australiano.

O escocês terá pela frente o ucraniano Illya Marchenko, enquanto Federer medirá forças com o austríaco Jurgen Melzer. Será o início da caminhada do tenista, que nunca foi campeão em Melbourne e amargou cinco vice-campeonatos da importante competição. Já o recordista de títulos de Grand Slam sonha em poder voltar a conquistar a taça que ergueu anteriormente em 2004, 2006, 2007 e 2010.

O suíço Stan Wawrinka, surpreendente campeão em 2014 e quarto cabeça de chave em 2017, também estreará no primeiro dia de confrontos deste Aberto da Austrália. Ele pegará o eslovaco Martin Klizan. O croata Marin Cilic e o checo Tomas Berdych, respectivos sétimo e décimo pré-classificados, são outros dois tenistas que também já abrem campanha no dia inaugural de disputas. O primeiro deles contra o polonês Jerzy Janowicz, enquanto o segundo encara o italiano Luca Vanni.

BRASIL

Dois dos três brasileiros que disputam a chave principal também já fazem suas estreias. Thomaz Bellucci, número 1 do País, faz o segundo jogo da quadra Margaret Court, na qual pegará o australiano Bernard Tomic. Já o outro tenista do Brasil que jogará nesta segunda-feira será Thiago Monteiro, que reencontrará o francês Jo-Wilfried Tsonga, 12º cabeça de chave e a quem surpreendeu na edição do ano passado do Rio Open.

Entre as mulheres, destaque para a estreia da alemã Angelique Kerber, líder do ranking mundial, contra a ucraniana Lesia Tsurenko. A romena Simona Halep, a espanholas Garbiñe Muguruza e Carla Suárez Navarro, a norte-americana Venus Williams e as russa Svetlana Kuznetsova e Elina Svitolina são as outras pré-classificadas que abrem campanha no primeiro dia de confrontos em Melbourne.