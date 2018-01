Aberto de São Paulo começa amanhã Os tenistas brasileiros Ricardo Mello, Marcos Daniel, Flávio Saretta, Francisco Costa e André Santos estréiam nesta segunda-feira no Aberto de São Paulo, disputado no Parque Villa-Lobos, na capital paulista. Cabeça-de-chave número 1 do torneio, Fernando Meligeni só joga na terça, contra o gaúcho Franco Ferreiro. Ricardo Mello pega o inglês Amadeus Fulford-Jones às 10 horas. A seguir, Saretta enfrenta Marcos Daniel. Os dois jogos terão transmissão ao vivo da SporTV. Depois, jogam Francisco Costa x Hermes Gamonal (CHI) e André Santos x Edgardo Massa (ARG). A entrada é gratuita.