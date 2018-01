Aberto de São Paulo começa na segunda Sem precisar sair do País neste início de temporada, os tenistas brasileiros terão uma boa chance de marcar pontos no ranking mundial da ATP, com o torneio Aberto de São Paulo - o Nossa Caixa Futures. Na segunda feira terá início a disputa da chave principal, nas quadras do Parque Villa Lobos. Nesta semana, os organizadores do torneio realizaram um pré-classificatório, na Unisys Arena, e o prêmio ao vencedor foi justamente um wild card (convite) para a chave principal. Quem levou a melhor foi o paulista Gabriel Pitta. Na partida final, disputada nesta sexta-feira, ele derrotou Leonardo Kirche por 6/4 e 6/4, garantindo o direito de jogar a fase principal do Aberto de São Paulo. Kirche, assim como os outros semifinalistas, Eduardo Frick e Henrique Pinto e Silva, ganhou wild card para integrar o qualifying internacional, que será jogado neste sábado e domingo, já nas quadras do Parque Villa Lobos. O Aberto de São Paulo chega a sua quarta edição e já ganhou tradição no início de temporada. O torneio distribui um total de US$ 50 mil em prêmios, mas conta pontos para ATP como se fosse de US$ 75 mil, por oferecer hospedagem aos jogadores classificados. A principal atração deste ano é novamente Flávio Saretta, número 45 do ranking mundial, que está em busca de seu terceiro título na competição. Além dele, outros brasileiros estão garantidos na chave principal, como Ricardo Mello, Marcos Daniel, Francisco Costa, André Sá e até mesmo o ex-juvenil Franco Ferreiro, que é o 261º colocado da ATP e conseguiu um lugar na chave principal sem precisar passar pelo qualifying. Uma das maiores virtudes deste torneio é o de justamente abrir as portas para jogadores do País participarem de uma competição internacional sem precisar viajar nesta época do ano. Os jogos da chave principal do Aberto de São Paulo vão de segunda-feira a domingo, sem cobrança de ingressos.