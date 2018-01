Aberto de SP: Saretta joga às 10h Em busca de uma vaga nas quartas-de-final do Aberto de São Paulo, Flávio Saretta - campeão do torneio em 2001 e 2003 - abre a rodada desta quinta-feira, jogando logo às 10 horas diante do alemão Sebastian Fitz. Logo a seguir, às 12 horas, o cabeça-de-chave número 1, Ricardo Mello também tenta vaga para as quartas-de-final enfrentando o argentino Christian Villagran. A programação completa da rodada desta quinta feira no Villa Lobos, sem cobrança de ingressos é a seguinte: Quadra Central: 10h - Sebastian Fitz (ALE) x Flávio Saretta (BRA); 12h - Ricardo Mello (BRA) x Cristian Villagran (ARG) A seguir - André Sá (BRA)/Bruno Soares (BRA) x Ramon Delgado (PAR)/Alexandre Simoni (BRA) (para terminar o jogo, que está 6/4-2/1); A seguir - Franco Ferreiro (BRA)/Marcelo Melo (BRA) x Tomas Behrend (ALE)/Marcos Daniel (BRA); A seguir - André Sá (BRA)/Bruno Soares (BRA) ou Ramon Delgado (PAR)/Alexandre Simoni (BRA) x André Ghem (BRA)/Flávio Saretta (BRA) ou Federico Browne (ARG)/Razvan Sabau (ROM). Quadra 1: 10h - Thiago Alves (BRA) x Tomas Behrend (ALE); A seguir - Marcos Daniel (BRA) x Juan-Pablo Guzman (ARG); Assim que possível: Juan Pablo Brzezicki (ARG)/Andrés Dellatorre (ARG) x Diego Alvarez (ITA)/Cristian Villagran (ARG). Quadra 2: 10h - Mariano Puerta (ARG) x Juan Pablo Brzezicki (ARG); A seguir - Edgardo Massa (ARG) x Andrés Dellatorre (ARG); 14h - Giovanni Lapentti (EQU)/Mariano Puerta (ARG) ou Thiago Alves (BRA)/Júlio Silva (BRA) x Enzo Artoni (ITA)/Juan-Pablo Guzman (ARG). Quadra 3: 10h - Razvan Sabau (ROM) x Franco Squillari (ARG); Assim que possível: André Ghem (BRA)/Flávio Saretta (BRA) x Federico Browne (ARG)/Razvan Sabau (ROM) (a terminar, o jogo está 6/2-3/1). Quadra 4: 10h - Giovanni Lapentti (EQU) x Ivan Miranda (PER); Assim que possível - Giovanni Lapentti (EQU)/Mariano Puerta (ARG) x Thiago Alves (BRA)/Júlio Silva (BRA) (a terminar, o jogo está 4/6-4/4).