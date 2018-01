Abertura da Davis terá 8 confrontos Além de Suécia x Brasil, outros sete confrontos estarão sendo disputadas entre sexta e domingo pela primeira rodada do Grupo Mundial da Copa Davis. Oito times chegarão às quartas-de-final, que serão disputadas entre 4 e 6 de abril. Atuais campeões da Copa Davis, os russos viajaram para Ostrava, onde enfrentarão os checos sem a grande força de Marat Safin, número 7 do mundo e um dos heróis da conquista contra a França, que está machucado. A missão de defender o país não será nada fácil e ficou com Nikolay Davydenko, 62º do ranking, que fará o primeiro jogo contra Jiri Novak, 10º, e com Mikhail Youzhny, 27º, que depois jogará contra Radek Stepanek, 55º. Yevgeny Kafelnikov, 25º em simples, vai para a dupla, ao lado de Youzhny, para enfrentar Martin Damm e Cyril Suk. Atuais vice-campeões, os franceses jogarão contra os romenos e não devem ter muita dificuldade em Bucareste. Sebastien Grosjean, 12º do mundo, abrirá o confronto contra Adrian Voinea, 78º. Depois, Nicolas Escude, 40º, jogará contra Andrei Pavel, 30º. Em duplas: Fabrice Santoro e Michael Llodra contra Pavel e Gabriel Trifu. A Suíça de Roger Federer, sexto, e Michel Kratochvil, 81º, vai à Holanda enfrentar Sjeng Schalken, 19º, e Raemon Sluiter, 77º. Os norte-americanos confiam em Mardy Fish, 74º, e James Blake, 24º, para enfrentar Ivan Ljubicic, 52º, e Mario Ancic, 60º, em Zagreb, na Croácia. Goran Ivanisevic, atual 636º em simples, será reforço na dupla croata ao lado de Ljubicic. Os espanhóis não devem ter muita dificuldade em Sevilha para enfrentar os belgas. A Espanha vai de Juan Carlos Ferrero, terceiro do mundo, e Carlos Moyá, quarto, além da dupla formada por Alex Corretja e Albert Costa. A Bélgica escalou Xavier Malisse, 23º, Christophe Rochus, 63º. A Austrália, em Sydney, terá a volta de Mark Philippoussis, 94º, ao time que tem ainda o número 1 Lleyton Hewitt ao lado de Todd Woodbridge na duplas. Os ingleses terão poucas chances com Alan Mackin, 331º, e Alex Bogdanovic, 457º, em simples, e Arvind Parmar e Miles MacLagan em duplas. Para fechar, os argentinos estão confiantes para enfrentar os alemães no ginásio do River Plate, em Buenos Aires. Gaston Gaudio, 22º, e David Nalbandian, nono do ranking, jogarão contra Rainer Schuettler, 16º, e Lars Burgsmuller, 72º.