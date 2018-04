Acacuso elimina Squillari na Romênia O argentino José Acacuso (85º colocado na Corrida dos Campeões) eliminou nesta terça-feira seu compatriota Franco Squillari (111º colocado) por 2 sets a 1 (3-6, 6-4 e 6-2), pela primeira rodada do Torneio de Bucareste, na Romênia. Confira abaixo os outros resultados do dia no torneio individual masculino: Novak Djokovic (SEM) 2-6, 6-4 e 6-4 Arnaud Clément (FRA); Florian Mayer (ALE) 6-1 e 6-1 Denis van Scheppingen (HOL); Victor Hanescu (ROM) 7-6 (7/4), 7-6 (7/3) Fernando Verdasco (ESP); Richard Gasquet (FRA) 6-3 e 6-4 Potito Starace (ITA); Philipp Kohlschreiber (ALE) 6-1 e 6-1 Razvan Sabau (ROM); David Ferrer (ESP) 6-4 e 7-6 (7/4) Stanislas Wawrinka (SUI); Stefan Koubek (AUT) 6-3 e 7-6 (7/2) Victor Ionita (ROM) e Filippo Volandri (ITA) 6-3 e 6-1 Albert Montañés (ESP)