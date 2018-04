Acasuso e Andreev na final em Bucarest O tenista argentino José Acasuso venceu neste sábado o italiano Fillipo Volandri por 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/5) e 6-2, em jogo válido pelas semifinais do Aberto da Romênia, e garantiu vaga na decisão pelo título do torneio, que distribui ? 460 mil em prêmios e pontos para o ranking mundial. Ele vai enfrentar o russo Igor Andreev, vencedor do duelo contra o alemão Florian Mayer por 2 sets a 1, com parciais de 2-6, 6-1 e 6-4.