Acasuso vence torneio na Polônia O tenista argentino Jose Acasuso conquistou o título do Aberto da Polônia, em Sopot, ao derrotar, neste domingo, o compatriota Franco Squilari por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/1 e 6/3. Acasuso, de 19 anos, ganhou o primeiro título profissional. Esta foi a segunda vez que Acasuso disputou uma final de torneio da ATP. A primeira foi ano passado, quando perdeu a decisão do torneio de Buenos Aires para o brasileiro Gustavo Kuerten. Na semifinal, em Sopot, Acasuso surpreendeu, ao derrotar o experiente espanhol Carlos Moyá, com um duplo 7/6.