Acasuso vence torneio na Romênia O tenista argentino José Acasuso obteve, neste domingo, o título do Aberto da Romênia, em Bucareste, ao derrotar o russo Igor Andreev, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0. Este é o segundo título da carreira de Acasuso, que foi campeão do Aberto de Sopot, na Polônia, em 2002.