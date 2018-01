Acioly aprova opção por Simoni A nova dupla brasileira de tênis, com Jaime Oncins e Alexandre Simoni animou não só a torcida que esteve neste sábado na quadra central do Clube Marapendi, na partida de duplas contra o Marrocos, pela Copa Davis, como também o técnico Ricardo Acioly. Mostrou-se seguro de que pode contar com esta opção para os próximos confrontos, podendo assim poupar Guga para as partidas de simples. "Acho muito importante o Brasil ganhar esta opção com Simoni", disse o treinador. "Não que o Guga não queira mais jogar duplas, ele mesmo quer participar dos três dias, mas tem hora que fica difícil. O Guga passou quatro horas na quadra no dia anterior e precisava descansar. O Simoni fez uma boa estréia e vem também jogando bem as simples, recentemente foi as semifinais de um ATP Tour em Bogotá."