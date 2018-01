Acioly convoca equipe do Brasil na Davis O técnico Ricardo Acioly, capitão da equipe brasileira na Copa Davis, convocou nesta terça-feira os tenistas para o confronto com o Canadá, que acontece de 19 a 21 de setembro, em Calgary. Gustavo Kuerten, Flávio Saretta, André Sá e Ricardo Mello, os quatro melhores do Brasil no ranking mundial, irão tentar manter o País no Grupo Mundial da competição. Na primeira rodada da Davis, em fevereiro, o Brasil foi derrotado pela Suécia, por 3 a 2. Mesmo assim, Acioly manteve o mesmo grupo daquele confronto para enfrentar agora o Canadá, pela repescagem - os canadenses tentam chega à elite do tênis mundial após vencerem o Peru por 5 a 0. O duelo em Calgary será em carpete coberto, o que não favorece muito o jogo dos brasileiros. Apesar do pouco tempo que terá para treinar a equipe, Acioly confia na boa preparação individual de cada integrante da equipe. ?Todos eles vêm de temporadas em quadra rápida, sendo que a última competição será o Brasil Open, na Costa do Sauípe, uma semana antes do confronto. Todos esse torneios já estão servindo como preparação?, afirmou o treinador.