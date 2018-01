Acioly defende escalação de Saretta Depois de sofrer no frio de Helsingborg e fracassar numa quadra de carpete, a equipe brasileira da Copa Davis volta ao seu terreno preferido: tanto Gustavo Kuerten, como André Sá, Flávio Saretta e Ricardo Mello chegam nesta terça-feira ao Brasil e já iniciam preparação para voltar ao saibro, nos torneios de Viña del Mar, Buenos Aires e Acapulco. O técnico Ricardo Acioly viajou direto para o Rio, com a certeza de feito o melhor para o Brasil e de ter escalado certo os titulares, apesar da derrota para a Suécia por 3 a 2. "O Saretta não deu certo desta vez, mas poderá ir melhor em outra Davis. Ele é um jogador de muito talento", afirmou Acioly, ao comentar a troca de André Sá por Flávio Saretta no quinto e decisivo jogo contra os suecos - ele perdeu para Andreas Vinciguerra por 3 a 0 e o Brasil saiu derrotado. Acioly tem a certeza de que se o Brasil tivesse vencido a Suécia no último dia de jogos, todos iriam aplaudir a decisão e teriam definido a substituição de Saretta por André Sá como algo genial. "Faltou muito pouco", lamentou o treinador. "Chegamos como zebra e quase saímos galopando." Envolvido na polêmica substituição, André Sá, que tinha jogado no primeiro dia e nas duplas, foi solidário ao treinador. E deixou claro que aceitou com tranqülidade a troca por Saretta. "Eu fiquei chateado pelo resultado, pela gente ter perdido, mas não por não ter jogado. Estava bem, com o moral lá em cima, bem fisicamente e foi uma opção do treinador. Mas não estou de forma nenhuma reclamando por não ter participado do quinto jogo. Temos uma equipe, com todos em boas condições, só que, infelizmente não deu, e acho que todos saímos de cabeça erguida." Agora, André Sá vai para Camboriú, onde treina por alguns dias e depois segue para Buenos Aires, o mesmo destino de Guga. Aliás, o principal tenista do País enfatizou que a equipe brasileira pode tirar várias coisas boas deste confronto com a Suécia, apesar da derrota. "Conseguimos um ponto importante na dupla, uma grande surpresa a maneira como a gente jogou, além do equilíbrio da nossa equipe. E o lado bom é que temos muita coisa para melhorar, podemos evoluir muito e é preciso tirar proveito destes três dias também. E o mais importante é que temos de sair com a cabeça tranqüila, pois fizemos um excelente confronto e só faltou um pouco de sorte." O presidente da Confederação Brasileira de Tênis, Nelson Nastás, também culpou a falta de sorte. E ainda acentuou o fato de confiar na capacidade de Ricardo Acioly e de toda a equipe, que, segundo ele, fez um bom confronto em condições pouco favoráveis.