Acioly espera renovar Brasil na Davis Com tempo suficiente para fazer uma renovação na equipe brasileira - o Brasil só voltará a jogar pela Copa Davis em fevereiro de 2002 - o técnico Ricardo Acioly espera poder ampliar suas opções no time brasileiro e torce para que os novos talentos possam servir para futuras convocações. Enquanto isso, os titulares Gustavo Kuerten e Fernando Meligeni já se preparam para voltar ao circuito profissional. Guga, abatido e preocupado, foi direto para casa depois de perder no domingo para Lleyton Hewitt. Dedicou-se à família e só nesta quarta-feira à noite deve viajar para a Europa, onde na próxima semana jogará o Masters Series de Montecarlo, torneio no qual já foi campeão em 1999. Fernando Meligeni tem mais pressa. Esta semana já estará jogando no challenger de Casablanca, no Marrocos, e deve estrear na quarta-feira diante do marroquino Karin Alami. Ele quer aproveitar esta temporada de quadras de saibro - que está praticamente começando - para acumular pontos suficientes e manter-se em condições de entrar direto na chave principal de Roland Garros.