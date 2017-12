Acioly irrita paraguaios na Davis O tenista paraguaio Ramón Delgado disse que a equipe de seu país vai ?trabalhar calada e jogar para ganhar do Brasil? na Copa Davis, em abril, pela Zona Americana da Copa Davis. Delgado se irritou com uma observação do capitão do Brasil: Ricardo Acioly disse que o Paraguai é uma equipe de um jogar só ? o próprio Delgado. ?Com a confiança que temos, podemos apresentar uma surpresa?, afirmou Delgado, hoje 196º colocado no ranking, mas que chegou a vencer o norte-americano Pete Sampras na segunda rodada em Roland Garros, em 1998. A melhor classificação de Delgado na ATP foi o 52º lugar, em 1999. Além dele, apenas outro paraguaio aparece atualmente no ranking: Francisco Rodríguez, 438º. Do Brasil, Gustavo Kuerten, 17º, e Flávio Saretta, 45º, são os principais jogadores. O confronto entre brasileiros e paraguaios será no Brasil, em data e local ainda a serem definidos.