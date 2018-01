Acioly mantém segredo sobre 2ª vaga Ricardo Acioly, capitão da equipe brasileira na Copa Davis, comemorou o desempenho dos quatro tenistas no treino desta terça-feira. Disse ter ficado surpreendido com a motivação e manteve o segredo sobre quem será o segundo titular da equipe brasileira. A disputa está entre Meligeni e Sá. Acioly terá de definir na quinta-feira, quando terá o sorteio dos jogos. "Hoje eu tenho quatro jogadores entre os 100 do mundo e comendo a bola. Isso para mim é ótimo. O Fino (Meligeni) e o André estão muito bem, mas eu não colocaria o Saretta fora do páreo, como andam dizendo por aí", avisou Acioly. Os jogadores não demonstram ansiedade. "O lugar não é meu e de nenhum outro jogador", disse Meligeni, que sempre teve seu lugar garantido na equipe. "Está todo mundo lutando para isso, mas quem define mesmo é o Pardal (Acioly)", completou. Sá, otimista, treinou pela manhã e à tarde. "Estou treinando duro e ficaria muito feliz se o Acioly optasse por mim." A equipe brasileira treina nesta quarta-feira em dois períodos: das 10h às 12 horas e das 14h30 às 16 horas, no campus da Universidade Veiga de Almeida.