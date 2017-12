Acioly não é mais o técnico de Rios Ricardo Acioly, o conhecido Pardal, não é mais o técnico do tenista chileno Marcelo Rios. O fim do acordo foi anunciado nesta sexa-feira à noite em Santiago do Chile, pelo pai do jogador, Jorge Rios. A justificativa é de que Marcelo vem viajando com a família já por um certo período, e quer ficar sem um treinador. Acioly já não esteve com Marcelo Rios no Torneio de Indian Wells, que está sendo jogado na Califórnia, nos Estados Unidos. Com o desligamento, Pardal vai se dedicar agora ao cargo de treinador da equipe brasileira na Copa Davis de Tênis.