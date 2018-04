Acioly treinará Brasil na Copa Davis A Confederação Brasileira de Tênis confirmou hoje o nome de Ricardo Acioly como treinador do Brasil no confronto diante da República Checa pela Copa Davis, no próximo mês de fevereiro. No ano passado, Acioly conseguiu levar a equipe brasileira às semifinais da Davis. ?Ele poderá dar continuidade ao trabalho que vem fazendo nos últimos anos?, afirmou o presidente da CBT, Nelson Nastas. O nome do ex-tenista Jaime Oncins chegou a ser cogitado para substituir Acioly este ano. ?No futuro, quem sabe, ele pode assumir a função de capitão da equipe brasileira?, explicou Nastas.