Acioly vai treinar Marcelo Rios Ricardo Acioly, capitão da equipe brasileira na Copa Davis, foi confirmado hoje como o novo treinador do tenista chileno Marcelo Ríos. Aos 37 anos, Acioly vai substituir o argentino Luis Lobo e será o sexto técnico do chileno, que em 98, chegou a ser o número 1 do ranking mundial. Rios, de 25 anos, se recupera de uma operação no tornozelo, e deverá voltar ao circuito internacional no Aberto dos Estados Unidos, a partir do dia 27 deste mês.