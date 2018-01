Acioly vê bom futuro para o Brasil A derrota para a República Checa, por 4 a 1, não tirou o ânimo do técnico e capitão da equipe brasileira, Ricardo Acioly, que vê um bom futuro para o Brasil na Copa Davis, na repescagem a ser disputada em setembro, com adversário ainda desconhecido. Ele garante que são muito boas as chances de se manter no Grupo Mundial e revela que experiência adquirida em Ostrava será muito importante para os novos jogadores. Na rodada deste domingo, em jogos apenas para cumprir tabela, Flávio Saretta foi bem e derrotou Jan Vacek por 6/1 e 7/6 (8/6). A mesma sorte não teve André Sá. Diante de um adversário em dia inspirado, como estava Bohdan Ulihrach, o tenista brasileiro não teve chances e perdeu por rápidos 6/1 e 6/2. Para Acioly, estes jogos, mesmo sendo para cumprir tabela, foram importantes para o time brasileiro. Serviram justamente para iniciar a renovação da equipe, que já perdeu Jaime Oncins e se prepara também para encontrar um substituto para Fernando Meligeni, especialmente em confrontos de quadras rápidas como este em Ostrava. "Acho que tudo isso ajudou muito a fazer com que estes novos jogadores cresçam no circuito", avaliou Acioly. "Só faltou ao time capitalizar um pouco mais as oportunidades que teve. Acho que isso fez a diferença em favor dos checos, que realmente jogaram melhor." Com uma vitória na estréia da Copa Davis, jogando fora de casa, Flávio Saretta ficou muito contente com seu desempenho em Ostrava. A sua boa atuação representou o único ponto do Brasil diante da República Checa. Ele mostrou personalidade e fez um jogo consistente, com bom golpes, sempre aprofundando a bola. "Quero ir muito longe na minha carreira e acho que esta experiência foi importante", revelou Saretta. "Não tenho uma meta de ranking, mas espero ganhar muitos jogos este ano." Saretta segue nesta segunda-feira para Santiago, onde disputará um torneio com US$ 375 mil em prêmios. Sua estréia será com jogador saído do qualifying. Também Fernando Meligeni joga no Chile e, na quarta-feira, enfrenta o argentino David Nalbandian.