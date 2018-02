Adversária desiste e Myskina avança A tenista russa Anastasia Myskina não precisou jogar nem um set inteiro para avançar para a terceira rodada do Torneio de Dubai. Cabeça-de-chave número 3, a russa foi beneficada pela desistência da adversária, a francesa Marion Bartoli, que se retirou no sexto game por contusão, quando perdia o jogo por 4/2. A eslovaca Daniel Hantuchova, por sua vez, eliminou a russa Elena Likhovtseva ao vencer a partida por 2 a 0, com parciais de 7-5 e 6-4. A suíça Patty Schnyder teve um pouco mais de dificuldade, mas venceu a chinesa Na Li: 6-3 e 7-6 (11-9).