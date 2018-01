Adversário abandona e André Sá avança O tenista mineiro André Sá nem precisou se esforçar muito para se classificar para a segunda rodada do Torneio de Wimbledon. Nesta terça-feira, o brasileiro foi beneficiado por uma contusão do adversário, o argentino Mariano Puerta, no segundo set. Sá havia vencido a primeira série por 6/2 e vencia a segunda por 3 games a 2, quando Puerta foi obrigado a deixar a quadra, sem condições físicas. Na próxima rodada, Sá vai enfrentar um outro argentino. Terá pela frente David Nalbandián, que também nesta terça derrotou o bielo-russo Vladimir Voltchkov. Nalbandian - que chegou à final do torneio no ano passado - venceu por 3 sets a 0, com parciais de 7-5, 6-4 e 6-2. O norte-americano Andre Agassi também venceu na estréia. Ele passou pelo britânico Jamie Delgado por 3 sets a 1 (6-4, 6-0, 5-7, 6-4. O britânico Tim Henman, por sua vez, venceu o checo Tomas Zib em quatro sets: 6-2, 7-6 (11), 3-6 e 6-1. O marroquino Younes El Aynaoui não teve problemas e eliminou o britânico Mark Hilton (6-3, 6-2 e 6-4).