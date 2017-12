Adversário abandona e Hewitt avança Sem nenhum esforço, o tenista australiano Lleyton Hewitt avançou nesta terça-feira para a segunda rodada do Torneio de Estocolmo. O número 1 do mundo foi beneficiado pela desistência de seu adversário, o sueco Thomas Enqvist, que abandonou o torneio alegando contusão. Cabeça-de-chave número 8, o alemão Rainner Schuettler também garantiu sua vaga na segunda rodada, ao derrotar o espanhol Albert Montañes por dois sets a zero, com parciais de 6/1 e 6/2. A rodada teve ainda os seguintes resultados: Michael Llodra (FRA) venceu John van Lottum (HOL) por 6/3 e 6/2 Jan-Michael Gambill (EUA) venceu Olivier Rochus (BEL) por 6/1, 3/6 e 7/6 (10/8) Andreas Vinciguerra (SUE) venceu Karol Beck (ESL) por 7/6 (10-8) e 6/1.