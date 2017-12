Adversário de Guga está recuperado Não seria uma simples dor no pé - provocada por um pequeno acidente no banheiro do hotel - que iria tirar o croata Goran Ivanisevic da disputa do Masters Cup de Sydney. Ainda sentindo um pouco a lesão, o adversário de Gustavo Kuerten na partida de estréia na terça-feira, garante que irá jogar, afastando qualquer possibilidade de ser substituído pelo reserva Tommy Haas. "Ainda sinto um pouco de dor", confirmou Ivanisevic. "Mas não vai ser isso que irá me tirar desta competição." Ivanisevic, sempre muito acelerado, está de bem com a vida e eufórico por estar em Sydney. Seus treinamentos são meio barulhentos, seu vestiário festivo e parece querer ver este clima, com atmosfera agitada, em seu jogo de estréia na terça-feira diante de Guga. "Queria ver todos os croatas de Sydney, assistindo meu jogo na terça-feira", disse Ivanisevic. "Afinal, vou enfrentar o número 1 do mundo e quero ver o branco e azul da bandeira de meu país nas arquibancadas." Em busca de um forte apoio da torcida, Goran fez até um apelo, para que os torcedores da Croácia - que já fizeram uma enorme festa na Olimpíada de 2000 - corram para comprar os ingressos, para que o verde e amarelo das bandeiras brasileiras não predomine. Apesar disso, a briga por entradas, pelo menos por ora, não parece ser acirrada. Ainda há bons lugares disponíveis à venda para o público. A primeira rodada, na segunda-feira, começa às 6h30 local (5h30 de Brasília) com Lleyton Hewitt x Sebastien Grosjean, seguido de Rafter x Agassi. Na terça-feira, no mesmo horário, Ferrero enfrenta Kafelinikov e logo a seguir Guga pega Ivanisevic.