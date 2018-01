Adversário de Guga sai do qualifying A sorte pode estar dando uma ajuda na volta de Gustavo Kuerten ao circuito internacional. Guga vai fazer sua estréia no ATP Tour de Auckland, na Nova Zelândia, diante de um jogador vindo do qualifying, o que significa que seu adversário não é um tenista colocado no ranking mundial. A sorte também esteve ao lado de outro brasileiro, André Sá, número 66 do mundo, e que chegou a Nova Zelândia com uma bela surpresa: entrou direto na chave principal - ele esperava ter de jogar o qualifying - e seu primeiro jogo será diante do dinamarquês Kenneth Carlsen. As estréias de Guga e Sá só serão definidas neste domingo. "Gostaria de ganhar uns dois ou três jogos neste torneio para acumular ritmo, acosmumar-me ao calor e fugir da pressão de uma primeira competição de temporada", disse Guga. "Mas sempre costumo dizer que estrear diante de um tenista do qualifying é uma incógnita: se por um lado não terei um adversário bem ranqueado, pelo outro ele vem com ritmo e confiança ganhos nos jogos do qualifying." Guga, número 37 do ranking mundial, acabou ficando como cabeça-de-chave número 4 do Heineken Open, em Auckland. A princípio estava designado como sete, mas a desistência de alguns tenistas o colocaram mais à frente e acabaram também abrindo vaga para André Sá entrar direto na competição. O cabeça-de-chave número 1 da competição é o checo Jiri Novak, seguido do argentino David Nalbandian, do chileno Fernando Gonzalez, de Guga, do argentino José Acasuso, do norte-americano Jan-Michael Gambill, do argentino Guillermo Coria e do italiano Davide Sanguineti. Para André Sá, o torneio de Auckland tamvém vai servir como uma avaliação da pré-temporada realizada em Camboriu, Santa Catarina, e uma espécie de prepararação para o Aberto da Austrália, a partir do dia 13, em Melbourne. "Estou feliz, pois viajei com a perspectiva de ter de disputar o qualifying na Nova Zelândia e agora ganho alguns dias a mais de treinos e adaptação às 15 horas de diferença de fuso horário." Guga e Sá também formarão parceria na chave de duplas e estréiam diante de dois especialistas da modalidade, os checos Petr Pala e Pavel Vizner. A data do jogo também ainda não está confirmada.