Adversário de Saretta é campeão em Metz Flávio Saretta estréia no ATP Tour de Lyon, o Grand Prix francês com 800 mil euros em prêmios, diante de Arnaud Clement, tenista francês que, neste domingo, comemorou o segundo título de sua carreira, ao vencer o torneio de Metz, também na França, batendo na final o chileno Fernando Gonzalez por 6/3, 1/6 e 6/3. Enfrentar um campeão logo na primeira rodada da semana seguinte é como ter uma faca de dois gumes na mão. Tanto pode ser bom, como se machucar. Um campeão vem sempre muito animado, confiante e embalado pelos bons resultados. Clement, número 39 do ranking mundial, não conquistava um título desde o torneio de Lyon, em 2002. Agora, quase um ano depois, celebra mais um troféu importante. Esta comemoração pode também ser fatal. O jogador entra em quadra meio relaxado para a competição seguinte e não consegue demonstrar a mesma disposição. Saretta espera pelo segundo sintoma. O brasileiro já enfrentou Clement por uma vez e não se deu bem. Perdeu em três sets (6/4, 7/6 e 6/4) este ano no Aberto da Austrália. As condições agora voltam a ser favoráveis ao francês, que além de jogar em casa, estará atuando em uma quadra de carpete, onde seu jogo parece se adaptar melhor do que o de Saretta. Como Clement vem de um título neste domingo, e nesta segunda-feira ainda há jogos do qualifying em Lyon, Saretta só deve mesmo estrear nesta terça-feira. Outro campeão deste domingo, o alemão Rainer Schuettler também estará jogando esta semana em Lyon. Sua viagem, porém, é bem mais longa. Afinal, ele conquistou o seu primeiro título da temporada - depois dos vice-campeonatos do Aberto da Austrália e do Brasil Open - em Tóquio, ao derrotar Sebastien Grosjean, por 7/6 (7/5) e 6/2. Grosjean é outro que está inscrito em Lyon. Além de Tóquio e Metz terminou neste domingo também o ATP Tour de Moscou, em que o norte-americano Taylor Dent conquistou o título, ao vencer na final do romeno Sargis Sargsian por 6/3, 1/6 e 6/3. Pelo lado feminino, Maria Sharapova, apontada como sucessora de Anna Kournikova, mostrou ser muito melhor do que sua famosa compatriota. Com apenas 17 anos, já conquistou seu primeiro título importante, ao ganhar o torneio WTA de Tóquio, vencendo na final a também russa Anita Kapros por 2/6, 6/2 e 7/6 (7/5). Kournikova, a mais venerada beldade do tênis, jamais levantou um troféu na sua carreira. Em Moscou, outra russa fez a festa: Anastasia Myiskina venceu o torneio, ao derrotar a francesa Amelie Mauresmo por 6/2 e 6/4.